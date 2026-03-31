São irmãs: Uma namora com um dos homens mais cobiçados de Portugal e a outra é atriz

A atriz Beatriz Barosa, conhecida por dar vida a Ana Carolina na novela «Festa é Festa», e a modelo Luisinha Oliveira, também ex-concorrente do programa "Dança com as Estrelas", são irmãs, um facto que muitos desconhecem. As duas nasceram no Porto, com Beatriz, de 27 anos, e Luisinha, de 25, partilhando não só laços familiares, mas também uma forte ligação ao mundo artístico.

Foi aos 19 anos que Beatriz Barosa deu um passo decisivo na sua carreira ao mudar-se para Lisboa, onde integrou o elenco da série juvenil "Massa Fresca". Desde então, o seu percurso tem sido marcado por vários projetos de destaque, incluindo participações em novelas como "Amar Depois de Amar" e "Amar Demais", até chegar ao papel que a tornou mais reconhecida pelo público, em "Festa é Festa".

Veja aqui Beatriz na novela «Festa é Festa»:

Para além da representação, Beatriz revela também um talento multifacetado. A atriz sabe cantar e integrou, em 2018, o elenco do musical «Grease», protagonizado por Diogo Morgado e Mariana Marques Guedes. A sua ligação às artes começou ainda mais cedo: iniciou-se na dança aos 4 anos, tendo passado por estilos como ballet, dança jazz e hip hop.

Já Luisinha Oliveira seguiu um percurso distinto, mas igualmente ligado ao universo artístico e mediático. Modelo desde muito jovem, tem colaborado com diversas marcas nacionais e internacionais, consolidando a sua presença no mundo da moda. Além disso, é conhecida pela sua relação com o ator Zé Condessa.

Reveja aqui a atuação inesquecível da modelo:

Entre os seus principais interesses, destacam-se a escrita, a dança e o tempo passado com família e amigos, sendo que um dos seus maiores sonhos passa por se tornar apresentadora de televisão.