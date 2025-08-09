Um novo ponto de partida: Luisinha Oliveira, namorada de José Condessa, faz mudança na sua vida

José Condessa faz partilha emotiva e declara-se a Luisinha Oliveira: «Vi de perto uma prova de amor»

Luisinha Oliveira, de 25 anos, namorada de José Condessa, vive um momento muito especial. Depois de anos a passar por Lisboa como simples paragem de trabalho, a atriz revela que a capital portuguesa passou a ser, finalmente, casa. Nas redes sociais, partilhou um vídeo que mostra as obras e os últimos retoques daquele que é o seu primeiro espaço na cidade, transmitindo a emoção de quem está prestes a começar um novo capítulo.

No vídeo, pode ouvir-se Luisinha a dizer que começou «a vir mais a Lisboa, deixou de ser um destino de trabalho e passou a ser casa. Obras na minha primeira casa, escolher cada pormenor, cada cor, e agora com tudo pronto é a minha vez de viver aqui». Palavras que resumem o orgulho e a felicidade de ver nascer um projeto tão pessoal.

Na legenda, a atriz reforça essa sensação de recomeço: «Durante anos, Lisboa foi uma paragem frequente… Agora é ponto de partida. 🤍 A minha primeira casa está finalmente pronta, e quero agradecer por me ajudar a criar o cenário perfeito para este recomeço tão especial. ✨ Aqui, quero viver devagar. No meu tempo. Na cor certa. No lugar certo.»

A partilha rapidamente gerou reações carinhosas. A mãe do ator José Condessa, com quem Luisinha assumiu recentemente uma relação, comentou com um simples mas significativo «❤️». Flávio Furtado também se juntou às felicitações: «Vais ser muito feliz aí. Mereces. ❤️». Já uma seguidora escreveu: «Parabéns querida! Mereces muito 😍».

O momento marca não apenas uma conquista profissional e pessoal, mas também o simbolismo de ter um espaço só seu, escolhido, sonhado e criado ao detalhe. Uma casa que, como a própria diz, será o cenário perfeito para viver «na cor certa e no lugar certo».

Entre paredes recém-pintadas e um futuro cheio de possibilidades, Luisinha Oliveira abre a porta de um lar que promete ser palco de novas histórias, afetos e momentos que ficarão para sempre na memória.

