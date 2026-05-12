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Aos 26 anos, esta mulher já é uma estrela internacional e namora com um dos homens mais desejados do país

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:03
Aos 26 anos, esta mulher já é uma estrela internacional e namora com um dos homens mais desejados do país - TVI

Aos 26 anos, modelo portuguesa conquista o mundo da moda e deixa fãs rendidos com fotografia sensual

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Aos 25 anos, Luisinha Oliveira vive uma das fases mais felizes e marcantes da sua vida, tanto a nível pessoal como profissional. A modelo portuguesa, que mantém uma relação com o ator José Condessa, conhecido pelo papel de Tiago na novela «Cacau», continua a consolidar o seu nome no mundo da moda e a conquistar cada vez mais destaque nas redes sociais.

Com uma carreira em constante crescimento, Luisinha Oliveira afirmou-se como um dos rostos mais promissores da sua geração, participando em vários projetos de relevo e reforçando a sua presença no panorama nacional e internacional da moda. Para além do sucesso profissional, a jovem celebrou recentemente uma conquista muito especial: o lançamento do seu livro «Querido Well-Being Journal», um projeto pessoal focado no bem-estar, na autoescuta e no equilíbrio emocional.

Mas foi recentemente que a modelo voltou a dar que falar ao partilhar uma fotografia que rapidamente captou todas as atenções nas redes sociais. Na imagem, Luisinha surge deslumbrante num biquíni preto, num registo muito sensual e elegante, enquanto recordava os dias quentes de verão e deixava transparecer saudades do bom tempo.

 

A publicação não demorou a gerar uma verdadeira onda de reações entre seguidores e admiradores, que rapidamente inundaram a caixa de comentários com elogios à beleza e à boa forma física da modelo.

Na legenda da fotografia, Luisinha escreveu com humor e nostalgia:
“Estou a tentar fazer com que este tempo volte a acontecer :))) btw consegues adivinhar há quanto tempo estas fotos foram tiradas?”

A naturalidade e descontração da publicação conquistaram os fãs, que não pouparam nos elogios. Entre os comentários destacaram-se mensagens como «QUE MULHERAOOO», «Lindaaaa», «Estás maravilhosa» e ainda «Lu estás on fire», entre muitos outros comentários repletos de entusiasmo.

Mais uma vez, Luisinha Oliveira mostrou porque continua a ser uma das personalidades mais acompanhadas da sua geração, combinando elegância, autenticidade e uma forte ligação ao público nas redes sociais.

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