"Foi um ano particularmente intenso...": Luisinha Oliveira faz confissão emotiva e deixa promessa para 2026

Luisinha Oliveira, de 25 anos, vive um dos períodos mais marcantes e felizes da sua vida pessoal e profissional. A modelo, que mantém uma relação com o ator José Condessa, conhecido pelo papel de Tiago na novela «Cacau», tem motivos de sobra para celebrar um ano repleto de conquistas, crescimento e novos desafios superados.

Com uma carreira sólida no mundo da moda, Luisinha Oliveira afirmou-se como um dos nomes mais promissores da sua geração, somando projetos de relevo e consolidando a sua presença no panorama nacional e internacional. A este percurso de sucesso juntou-se ainda uma realização muito especial: a publicação do seu próprio livro, «Querido Well-Being Journal», um projeto pessoal que reflete a sua preocupação com o bem-estar, a autoescuta e o equilíbrio emocional.

Depois de um ano exigente, marcado por desafios intensos tanto a nível profissional como pessoal, a modelo fez questão de deixar um agradecimento público à agência que a acompanha e apoia em cada etapa do seu percurso. Através das redes sociais, Luisinha partilhou uma mensagem sentida, onde destacou o espírito de união, resiliência e dedicação da equipa que considera a sua “segunda família”.

«Mais um ano a chegar ao fim, e a celebrar com a minha segunda Família 🩵 Foi um ano particularmente desafiante e intenso para toda a equipa a nível profissional e a nível pessoal também, e ainda assim conseguiram ser todos incansáveis e superar expectativas. Como eles não há e eu sou muito grata por tê-los a todos a meu lado. 2026, We’re ready ⚡️ @centralmodels», escreveu.

A publicação não passou despercebida aos seguidores, que rapidamente inundaram a caixa de comentários com elogios e mensagens de carinho, como «Lindaaa 💫», «A mais linda 💗», «UMA PRINCESAAA» e «the most beautiful», entre muitas outras demonstrações de admiração.

Entre conquistas profissionais, projetos pessoais e um olhar confiante para o futuro, Luisinha Oliveira encerra o ano com gratidão, orgulho e entusiasmo, preparada para abraçar tudo o que 2026 tem para oferecer.

Recorde-se que a jovem lançou, recentemente, um livro: