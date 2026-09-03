Luisinha Oliveira despede-se de momento especial rodeada de amor

Luisinha Oliveira está a aproveitar os últimos momentos das férias de verão de 2026 rodeada daqueles que mais valoriza. A modelo e influenciadora digital tem recorrido às redes sociais para partilhar alguns dos momentos vividos durante a pausa estival, entre dias de praia, refeições em família e momentos de descontração.

Depois de umas férias marcadas por diferentes destinos e momentos especiais, Luisinha Oliveira terminou esta fase do verão com uma escapadinha aos Salgados, onde esteve acompanhada pelo namorado, o ator José Condessa, e por vários elementos da família.

Nas imagens partilhadas, é possível ver a modelo a desfrutar de momentos descontraídos junto dos seus, num ambiente de grande cumplicidade e felicidade. Entre praia, jantares e momentos passados em conjunto, a família surge unida e a aproveitar ao máximo estes últimos dias de verão.

«Mais um ano a terminar as férias de verão da melhor forma possível»

Foi através das redes sociais que Luisinha Oliveira assinalou esta fase das férias com uma publicação que reúne vários registos dos dias passados em família.

«Mais um ano a terminar as férias de verão da melhor forma possível 🤍 em família e em casa», escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

A frase resume o espírito dos momentos partilhados: um verão vivido entre viagens, descanso e, sobretudo, tempo de qualidade junto da família e das pessoas que lhe são mais próximas.

Conhecida pela relação próxima que mantém com os seus familiares, Luisinha Oliveira faz questão de mostrar, de forma regular, alguns destes momentos aos seus seguidores. Apesar de também partilhar conteúdos relacionados com moda, beleza e estilo de vida, a vida pessoal e os momentos ao lado daqueles que ama ocupam igualmente um lugar de destaque nas suas redes sociais.

José Condessa e família marcam dias de descanso

Entre os vários registos das férias, Luisinha Oliveira surge ao lado de José Condessa, com quem mantém uma relação, mas também na companhia dos pais, da irmã e de outros familiares.

As fotografias mostram diferentes momentos dos dias passados nos Salgados, desde os momentos junto ao mar até às refeições e encontros em família. O ambiente descontraído e a boa disposição são uma constante nas imagens partilhadas pela modelo.

Mais do que uma simples viagem, estes dias parecem ter sido uma oportunidade para reunir várias pessoas importantes na vida de Luisinha Oliveira e aproveitar o verão de forma tranquila e longe da rotina.

Seguidores rendidos às imagens

A publicação não passou despercebida aos seguidores da influenciadora, que rapidamente deixaram várias mensagens de carinho na caixa de comentários.

«Tão bom!», «Preciosa», «És tão bonita» e «Linda» foram algumas das reações deixadas pelos fãs, entre muitas outras mensagens de carinho e apoio.

A relação próxima que Luisinha Oliveira mantém com a sua comunidade digital faz com que os seus seguidores acompanhem regularmente vários momentos da sua vida. As imagens em família acabaram, assim, por conquistar os fãs, que se mostraram felizes por vê-la rodeada daqueles que lhe são mais próximos.

Um verão vivido ao lado dos que mais ama

Com o final das férias a aproximar-se, Luisinha Oliveira parece ter encontrado a melhor forma de encerrar mais uma temporada de verão: junto da família, do namorado e em momentos de partilha e descontração.

Entre destinos paradisíacos e dias mais tranquilos em família, a modelo e influenciadora tem mostrado diferentes lados das suas férias de 2026. No entanto, a mensagem deixada na mais recente publicação deixa claro aquilo que parece ter maior importância para si: estar perto das pessoas que ama e aproveitar os momentos simples ao lado da família.

«Mais um ano a terminar as férias de verão da melhor forma possível 🤍 em família e em casa», escreveu, numa publicação que rapidamente se encheu de mensagens de carinho dos seus seguidores.