Luisinha Oliveira, namorada de José Condessa, surpreende com novidade bombástica: «Ainda me custa acreditar»

Beatriz Barosa assinala dia muito importante: «Já nasceu»

Luisinha Oliveira vive um momento de grande realização pessoal e profissional. A atriz acaba de lançar o seu primeiro livro, uma obra intimista e inspiradora que promete tocar o coração dos leitores. A novidade foi partilhada nas redes sociais, onde Luisinha revelou a emoção de ver este projeto sair do papel — literalmente.

Ainda me custa acreditar que este projeto ganhou forma, e logo assim, com tanto amor", escreveu, visivelmente emocionada, na descrição da publicação onde reuniu várias imagens do evento de lançamento.

Nas fotografias partilhadas no Instagram, vemos a influencer sorridente, rodeada de amigos, familiares e, claro, do namorado, José Condessa, que esteve ao seu lado neste momento tão especial. O evento decorreu na Livraria Buchholz, em Lisboa, e contou com a presença de muitos rostos conhecidos e fãs da atriz.

Foi uma jornada interior que agora ganha páginas, capa e um propósito: estar nas vossas mãos e ajudar-vos na vossa", acrescentou a autora, sublinhando o carácter pessoal e emocional da obra.

Luisinha Oliveira não esqueceu os agradecimentos a quem a acompanhou nesta aventura literária:

Obrigada a todos os que tiraram um bocadinho do seu dia para vir celebrar este lançamento comigo, à @livrariabuchholz por nos receber, e à @asa_editora / @leya_portugal por todo o apoio e confiança na concretização deste sonho".

Houve ainda espaço para uma dedicatória especial:

Um agradecimento especial à minha @inesbritonogueira por ter alinhado neste desafio e ter feito parte deste momento tão especial, que vou guardar para sempre no coração. 🤍".

A atriz terminou a partilha com um convite aos leitores do norte do país:

O próximo encontro agora é no Porto!! No domingo, dia 25.05 às 17h no Bosco. Até já 💙".

Nos comentários, os fãs reagiram com entusiasmo e orgulho: «O 1.º grande de muitos passos bonito», «Muitos parabéns querida Luisinha, que seja ainda maior o sucesso», «Que dia especial!! Tanto orgulho em ti minha Lua 🥰❤️», «Adoro-te tanto minha Lu ❤️ Sou tua fã!!!!».

Este é, sem dúvida, um marco importante na vida de Luisinha Oliveira, que mostra estar a construir um percurso sólido, não só no mundo da representação, mas agora também na escrita — sempre com autenticidade, sensibilidade e o carinho do público a acompanhá-la.