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Luisinha Oliveira vive um verdadeiro conto de fadas e José Condessa reage apaixonado: «Que sorte a minha»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 47min
Luisinha Oliveira vive um verdadeiro conto de fadas e José Condessa reage apaixonado: «Que sorte a minha» - TVI

«Princesa da vida real»: Luisinha Oliveira deslumbra em cenário mágico.

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José Condessa e Luisinha Oliveira viveram recentemente dias especiais na Disneyland Paris, numa viagem realizada em meados de julho de 2026. Para o ator, esta escapadinha teve um significado ainda mais especial, já que representou a concretização de um sonho de infância.

Durante a estadia no famoso parque temático, a influenciadora digital partilhou vários momentos com os seguidores, mas houve uma fotografia em particular que não passou despercebida. Numa imagem captada durante um jantar no castelo encantado, Luisinha Oliveira surgiu num cenário digno de um conto de fadas, conquistando imediatamente os fãs.

A acompanhar a publicação, a influenciadora escreveu apenas: «Encontro no castelo 🥀🕯️».

A imagem rapidamente reuniu centenas de reações e elogios, com muitos seguidores a compararem Luisinha a uma verdadeira princesa. Entre os comentários, multiplicaram-se mensagens como «Princesa dos tempos modernos», «A Bela da vida real», «A mais bonita» e ainda «Linda, linda, linda».

No entanto, um dos comentários que mais chamou a atenção foi precisamente o de José Condessa, que aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem carinhosa à companheira: «Que sorte a minha ter um date com esta princesa.»

A declaração do ator não passou despercebida aos fãs do casal, que rapidamente reagiram ao momento de cumplicidade vivido na Disneyland Paris.

A viagem marcou um momento especial para José Condessa e Luisinha Oliveira, que continuam a partilhar alguns dos melhores momentos das suas férias com os seguidores, sempre rodeados de um ambiente mágico e romântico.

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