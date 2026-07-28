Uma piscina que parece uma praia paradisíaca: o refúgio português que conquistou José Condessa e Luisinha Oliveira

O verão é, para muitos portugueses, a altura ideal para descobrir alguns dos recantos mais bonitos do país. Entre praias paradisíacas, aldeias pitorescas e alojamentos rodeados pela natureza, Portugal continua a afirmar-se como um dos destinos preferidos para quem procura descanso, tranquilidade e paisagens de cortar a respiração. Cada vez mais, são também as figuras públicas que aproveitam esta época para explorar locais únicos, inspirando os seguidores a descobrir verdadeiros tesouros nacionais.

Foi o caso de José Condessa e Luisinha Oliveira que voltaram a escolher o Alentejo para uma escapadinha a dois e as imagens estão a conquistar os seguidores. O casal, que já partilhou vários momentos românticos nesta região ao longo da relação, desfrutou desta vez de um verdadeiro refúgio de tranquilidade, rodeado pela natureza.

Foi Luisinha Oliveira quem revelou alguns dos melhores momentos da viagem através das redes sociais. A modelo publicou várias fotografias onde surge em total sintonia com a paisagem alentejana, mostrando um cenário que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs.

O destino escolhido foi um alojamento de turismo rural situado na pequena aldeia de Chão da Velha, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, no Alto Alentejo. O espaço resulta da recuperação de várias casas típicas alentejanas, hoje transformadas num refúgio pensado para quem procura descanso, privacidade e contacto com a natureza.

Um dos maiores destaques do alojamento é a piscina exterior de água salgada, em formato infinito, com vistas privilegiadas sobre os montes e vales da região. No entanto, houve um detalhe que chamou particularmente a atenção dos seguidores: uma das zonas da piscina cria a ilusão de uma pequena praia, com areia junto à água, proporcionando um cenário digno de férias de sonho.

Entre os vários registos partilhados, Luisinha Oliveira surgiu de biquíni, exibindo a excelente forma física, enquanto aproveitava os dias de descanso ao lado de José Condessa. A modelo acompanhou as imagens com uma legenda bem-humorada: «Galinheiro e o seu guia turístico.»

A publicação não demorou a receber centenas de reações. Os seguidores encheram a caixa de comentários de elogios ao casal e ao local escolhido para a escapadinha. «Ameeeei», «Dias bons!» e «Que grande, grande fim de semana» foram algumas das mensagens deixadas pelos fãs.

Ao longo dos últimos meses, José Condessa e Luisinha Oliveira têm mostrado vários momentos da relação, partilhando viagens, escapadinhas e experiências a dois. Desta vez, foi o Alto Alentejo a servir de cenário para mais um fim de semana romântico, num espaço que combina conforto, natureza e paisagens de cortar a respiração.

Entre a tranquilidade do campo, a piscina de água salgada e um ambiente que faz lembrar uma praia privada, o casal voltou a provar que sabe escolher destinos capazes de conquistar qualquer apaixonado pelo Alentejo.