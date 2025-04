Lukenia de «A Fazenda» anuncia grande novidade e deixa fãs em êxtase

Rita Cruz, a atriz que dá vida à irreverente Lukenia na novela «A Fazenda», acaba de surpreender os seus seguidores ao anunciar um novo passo na sua carreira — desta vez, na música. A artista partilhou com entusiasmo que está prestes a lançar mais um single, intitulado «Búzios».

Na legenda da publicação, onde revelou a capa do tema, a atriz escreveu:

«E aqui está o que tenho estado a preparar! Vem aí novo single! Falta muito pouco para sair cá para fora! A música Búzios está quase a sair e em breve será também vossa! Aqui fica a capa do single!».

A novidade deixou os fãs em êxtase, que não tardaram a encher a caixa de comentários com mensagens de apoio e entusiasmo. Entre as reações pode ler-se: «Aiiiii ❤️❤️❤️❤️ está quase!», «Vivaaaaaa!!!!! Ansiosa para ouvir!», «Damn🔥❤️ ansiosa por ouvir», «O Mundo mal pode esperar», e o tão aguardado «Finalmente!!!!».

A capa do single, partilhada pela atriz, revela uma estética sofisticada e misteriosa, o que deixou os seguidores ainda mais curiosos sobre o estilo musical e a sonoridade de «Búzios». Embora a atriz ainda não tenha adiantado muitos detalhes, tudo indica que o lançamento está iminente.

Rita Cruz, que já conquistou o público com a sua expressiva interpretação em «A Fazenda», mostra agora outra faceta do seu talento. A aposta na música surge como uma extensão natural da sua veia artística. Fica agora apenas uma pergunta no ar: quando poderemos ouvir finalmente «Búzios»? Pelo que tudo indica… muito em breve!

Veja o momento em «A Fazenda» em que Alba (São José Correia), Júlia (Kelly Bailey), Joel (João Jesus) e Ary (Isaac Alfaiatee) negam a Lukenia (Rita Cruz) que Gaspar (Nuno Lopes) tenha morrido, dizendo que tudo aquilo foi um plano dele para apanhar Ivandro, que é filho de Leonardo Rizotti. Lukenia fica tensa.

