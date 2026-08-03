Vem aí em Terra Forte: Este é o regresso de Luna após ser raptada e não vai acreditar em quem a encontrou

Quem acompanha a novela Terra Forte com atenção, vive na ansiedade de saber o que vai acontecer com a pequena Luna, após o rapto. A verdade é que a menina vai ser «salva» por uma heroína muito improvável. Maria de Fátima vai ser a responsável pelo regresso da pequena. Tudo começa depois de Maria de Fátima encontrar a criança. Traça um plano com caio para fingir que alguém deixou a menina na igreja.

Assim, Maria de Fátima vai encontrar Luna e anunciar a todos o «milagre» que acabou de acontecer.

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Reveja aqui outro momento marcante de Terra Forte: