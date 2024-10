Matilde Breyner abre o coração: «Aprendi que o luto de um filho que não chegamos a levar para casa...»

Esta terça-feira, 15 de outubro de 2024, assinalou-se o Dia Internacional da Consciencialização da Perda Gestacional e Neonatal.

Matilde Breyner não deixou passar este dia em vão e fez questão de fazer uma partilha sincera, na sua conta de Instagram, acompanhada por uma imagem com duas tatuagens, que representam os nomes das filhas: Zoe e Mia.

«O meu coração hoje está com todas as Mães e Pais de colo vazio. Nos últimos dois anos aprendi que o luto de um filho que não chegamos a levar para casa, não deve ser vivido em silêncio. Aprendi que através da partilha o processo torna-se mais suportável, somos muitas a passar pelo mesmo. Aprendi que devemos falar dos nossos filhos e da nossa experiência sempre que sentirmos que temos de o fazer, sem medo da reação que possa vir do outro lado», começou por desabafar.

Por fim, a atriz terminou a sua publicação com uma mensagem de esperança: «As pessoas surpreendem-nos na maioria da vezes. Aprendi que a esperança não é a última a morrer, é a primeira a ser vivida. Não estamos sozinhas».

Recorde-se que, em junho de 2022, a artista foi mãe de Zoe, a primeira filha, que perdeu aos seis meses de gestação.

Em dezembro de 2023, Matilde e Tiago voltaram a ser pais, desta vez de Mia.