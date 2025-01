Apaixonados, David Carreira e Carolina Carvalho surpreendem com novidade ao chegar do Brasil

Acabados de chegar de uma férias no Brasil, que deu para descansar e trabalhar, David Carreira e Carolina Carvalho acabaram de anunciar, esta quinta-feira (23 de janeiro de 2025), que são capa da Revista Lux Woman.

Em colaboração com o casal, a Revista partilhou a capa no Instagram, onde se pode ler: «Com carreiras artísticas tão dinâmicas quanto exigentes, unem-se na forma de ver e de viver a vida. Com o filho, Lucas, de dois anos, abraçam intensamente o momento presente, na certeza de que juntos são mais fortes. Diretamente chegados de umas férias no Brasil para a nossa capa, o casal faz, com a LuxWoman, um balanço profissional e pessoal, numa fase da vida em que o equilíbrio ganha toda a importância».

David e Carolina aparecem muito sedutores e apaixonados. Os fãs do casal ficaram completamente rendidos: «Que estrondo de capa», «Casal maravilha», «Grande capa! Parabéns», «Ohhhh amo», «Este amor é lindo e merece uma capa galáctica».

Recorde-se que o casal está junto há oito anos e que tem um filho em comum: Lucas, de quase 2 anos de idade.