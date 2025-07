Sabia que Madalena Aragão, Zuri de "A Fazenda", é namorada de um jogador de futebol?

Romance em alta : Madalena Aragão e João Neves vivem uma relação discreta, mas cúmplice, que tem conquistado os fãs.

Estrela em ascensão : Aos 19 anos, Madalena brilha na novela A Fazenda como Zuri e afirma-se como uma das atrizes mais promissoras da nova geração.

Cumplicidade nas redes: O casal partilhou momentos a dois nas redes sociais, com direito a legendas apaixonadas e comentários entusiasmados dos seguidores e colegas do meio artístico.

Madalena Aragão, 19 anos, que dá vida a Zuri na novela “A Fazenda”, tem encantado o público com o seu talento e presença no pequeno ecrã. Mas, fora das câmaras, a atriz também tem dado que falar, a sua relação está a apaixonar os fãs.

A jovem atriz portuguesa está a namorar com João Neves, jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção Nacional, de 20 anos. Discretos, mas cúmplices, os dois têm partilharam nas redes sociais momentos a dois em Nova Iorque, cidade onde estiveram a aproveitar uma escapadinha romântica antes da final do Mundial de Clubes entre o Chelse a e o Paris Saint-Germain, no passado domingo, 13 de julho.

Tanto Madalena como João publicaram fotografias juntos, entre passeios pela cidade, vistas icónicas e legendas apaixonadas. A cumplicidade e os sorrisos trocados não deixaram dúvidas aos seguidores: o casal está mais unido do que nunca e os comentários não se fizeram esperar: «New york é mais bonita com vocês.💜» e a atriz Isabel Abreu comentou « Eu sei quem ia amar ❤️»

O jogador, que integra a equipa do PSG, aproveitou os dias de folga antes do jogo frente ao Chelsea para estar com a namorada. Já Madalena, além de apoiar João Neves nas bancadas, continua a destacar-se como uma das jovens atrizes mais promissoras da sua geração. Com uma carreira em ascensão e um romance digno de novela, Madalena Aragão parece estar a viver um verdadeiro conto de fadas, dentro e fora do ecrã.

