Madalena Aragão deslumbra no casamento de Gonçalo Ramos. O pormenor no penteado que quase ninguém reparou e fez toda a diferença

Madalena Aragão foi uma das convidadas que mais se destacou no casamento de Gonçalo Ramos e Margarida Amaral Domingues. A atriz apostou num visual elegante e sofisticado, mas houve um pormenor que, apesar de quase passar despercebido nas fotografias, fez toda a diferença no resultado final.

À primeira vista, é o vestido que capta todas as atenções. Com costas abertas e um corte delicado, a escolha revelou-se perfeita para uma cerimónia de verão. No entanto, foi o penteado que elevou o conjunto a outro nível.

Madalena Aragão optou por um apanhado simples e elegante, que imitava um laço, à semelhança do detalhe da parte de trás do seu vestido. Este detalhe discreto, mas pensado ao pormenor, criava uma ligação harmoniosa com o laço mais vistoso que tinha nas costas do vestido.

É precisamente este pormenor no penteado que confere um toque romântico e sofisticado ao visual, mostrando que, muitas vezes, são os pequenos detalhes que fazem a diferença.

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