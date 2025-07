Vem aí em «A Fazenda»: Chega o momento de Talu e Zuri verem o bebé, mas algo acontece

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri e Talu cedem ao desejo. Eis as imagens

Em «A Fazenda», Zuri (Madalena Aragão) caminha para o posto médico com Talu (Evandro Gomes), admitindo continuar com muito receio que ele a abandone com um bebé nas mãos. Talu promete-lhe que isso nunca vai acontecer.

Eva (Margarida Corceiro) diz a Mafalda (Inês Aguiar) ainda não ter tido coragem para falar com Talu por ele lhe ter escondido a gravidez de Zuri. Mafalda encoraja-a a esclarecer as coisas com ele. Eva acaba por ligar-lhe.

Talu rejeita a chamada de Eva. Ana, a nova médica do posto, faz algumas perguntas a Zuri para avaliar a sua saúde. Talu diz irritado a Lukenia que ela lhe tinha prometido não interferir na gravidez de Zuri. Lukenia assente, mas diz ao filho ter gostado de Zuri.

Ana diz a Talu que ainda não podem avançar para a ecografia por o equipamento estar avariado.

Recorde-se que Lukenia está a ajudar Zuri num plano para conseguir ficar com Talu: