Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida

Em «A Fazenda», Zuri (Madalena Aragão) chora arrasada a dizer a Ndandalunda saber que ela a está a castigar por ter mentido sobre a gravidez a Talu (Evandro Gomes). Vai avançando para dentro de água, disposta a pôr termo à vida. Talu surge e consegue tirá-la dentro de água, salvando-a. Zuri pede desculpa a Talu, que lhe diz que a culpa é sim toda dele.
Talu está com Zuri no quarto, olhando furioso para a festa lá fora.
Lukenia assevera a Talu que alguém lhe roubou a pen e ele avisa a mãe querer que ela lhe entregue a pen até ao fim do dia, ou vai-se embora para sempre.
Recorde-se que Zuri tem feito frente a Lukenia, mas, ainda assim, não tem sido suficiente: