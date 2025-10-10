Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) diz a Lukenia (Rita Cruz) que já fez uma estimativa para a festa do alembamento e os convidados deverão ser uns trezentos, indo precisar de oitenta milhões de Kwanzas, que irá tirar dos lucros da fazenda. Lukenia sai furiosa sob o olhar de regozijo de Weza. Talu (Evandro Gomes) comunica ir a Lisboa com Ary (Isaac Alfaiate), que vai falar com Joel (João Jesus). Zuri esboça má cara.

Lukenia recrimina Talu por querer ir a Lisboa com Ary, dizendo que mais uma vez os custos de tudo caem para cima dela, saindo irritada. Talu promete a Zuri não demorar muito tempo em Lisboa. Zuri queixa-se apreensiva a Daniela de Talu poder reencontrar Eva.

Recorde-se que Zuri tem feito de tudo para ficar com Talu: