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«Adoro-vos»: Madalena Aragão emociona com memória de infância e recebe centenas de mensagens de amor

  • TVI Novelas
  • Há 56 min
«Adoro-vos»: Madalena Aragão emociona com memória de infância e recebe centenas de mensagens de amor - TVI

Um tesouro que guarda desde criança.

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Madalena Aragão atriz e namorada do jogador de futebol João Neves, completou 21 anos esta terça-feira, 25 de agosto, e assinalou a data especial nas redes sociais com uma publicação que rapidamente conquistou os seguidores.

A atriz portuguesa, nascida a 25 de agosto de 2005, recorreu às redes sociais para partilhar um momento ternurento da infância. No vídeo, surge em criança, com um grande sorriso, numa recordação que serviu para marcar mais um aniversário.

Na legenda, Madalena fez questão de agradecer a todos aqueles que se lembraram da data e lhe deixaram mensagens de parabéns.

«21 anos tão felizes ao lado dos meus 💕 Obrigada a todos que tiraram um tempinho para me desejar os parabéns 🩷 adoro-vos», escreveu.

A publicação acabou por ser inundada de mensagens de carinho, não só por parte dos fãs, mas também de várias figuras públicas e amigos da atriz.

Entre os comentários, destaca-se o da atriz brasileira Catarina de Carvalho, que escreveu «Te amo». Também Zé Lopes deixou uma mensagem especial: «Uma bonequinha. Parabéns, love».

O modelo e stylist Luís Borges juntou-se às felicitações e escreveu: «PARABÉNSSSSSS coisa boa 🎂». Entre as restantes mensagens, foram ainda deixados comentários como «Muitos parabéns», «Parabéns boneca» e «Parabéns sua linda ❤️».

A celebração dos 21 anos de Madalena Aragão ficou, assim, marcada por uma onda de carinho nas redes sociais, com várias pessoas a fazerem questão de assinalar publicamente a data e de desejar à atriz um novo ano cheio de felicidade.

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