A família de Madalena Aragão e João Neves está a crescer: «O melhor presente de sempre»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:16
João Neves surpreendeu Madalena Aragão no dia dia do seu aniversário.

Madalena Aragão completou recentemente 20 anos, no dia 25 de agosto e, além das inúmeras mensagens de carinho que recebeu, houve uma surpresa que deixou a atriz sem palavras. O presente veio, claro, de quem melhor a conhece, o namorado, João Neves, e foi descrito pela própria como «o melhor presente de sempre».

Nas redes sociais, a atriz partilhou fotos cheias de ternura, revelando que a família está agora maior: «Agora somos 4». Sem esconder a emoção, Madalena escreveu apenas: «O melhor presente de sempre.». O casal adotou agora mais um cão: Bonnie. Este golden retriever, junta-se a Bala, cadela da mesma raça da atriz de 20 anos.

 

Fonte: Instagram
Fonte: Instagram

Este presente especial surge numa fase em que a relação de Madalena Aragão e João Neves se aproxima do primeiro aniversário. O namoro começou no verão de 2024 e foi assumido publicamente em setembro. Desde então, a atriz divide-se entre Lisboa e Paris, onde acompanha de perto o percurso do médio do Paris Saint-Germain, também jogador da seleção nacional.

Entre viagens e carreiras exigentes, o casal tem conseguido manter uma vida partilhada de momentos únicos. Recentemente, desfrutaram de dias inesquecíveis em Bora Bora, onde chegaram a nadar com tubarões, uma experiência que João Neves fez questão de mostrar aos seguidores, provando a coragem (e sintonia) de ambos. Pouco depois, já em Paris, Madalena voltou a surpreender ao aparecer num jogo do PSG na companhia dos colegas da série «Morangos com Açúcar», Gonçalo Braga e Catarina de Carvalho, escrevendo apenas: «De retour à la maison ❤️💙».

Agora, com esta novo membro na família, Madalena e João mostram que há espaço para reforçar laços e criar novas memórias. E se dúvidas houvesse, as palavras da atriz resumem tudo: «O melhor presente de sempre».


O momento não passou despercebido ao painel do V+ Fama. Adriano Silva Martins, Isabel Figueira, António Leal e Silva e Cláudia Jacques não pouparam elogios: «É giro ver a família a crescer desta maneira (...) Eles fazem um casal muito bonito», disse Isabel Figueira, enquanto Cláudia Jacques acrescentou: «Acho imensa graça a este casal! São tão fofinhos».
 

Veja a galeria que preparámos para si, em cima.

 

