«A melhor escolha da nossa vida»: A decisão de Madalena Aragão e João Neves que os vai unir para sempre

A atriz Madalena Aragão decidiu celebrar nas redes sociais um momento muito especial: o primeiro aniversário da sua cadela Bala, um golden retriever que a atriz adotou há um ano. Na publicação, Madalena não escondeu o carinho profundo pelo animal e aproveitou a ocasião para declarar todo o seu amor, numa homenagem comovente: «Faz hoje um ano que te adotamos e foi a melhor escolha da nossa vida 🧡 amo-te Bala 🧡 ou de uma maneira que tu percebas, woof woof woof woof 🧡»

Bala foi o primeiro animal que Madalena e João adotaram juntos, marcando o início de uma ligação especial entre a atriz, o namorado e os seus animais de estimação. Mais recentemente, em agosto de 2025, Madalena recebeu um novo presente: o internacional português ofereceu-lhe outro golden retriever, chamado Bonnie, no dia do aniversário da atriz, reforçando ainda mais o carinho e a ligação da família.

A publicação gerou uma onda de comentários afetuosos dos seguidores, muitos destacando a fofura de Bala e o carinho entre os dois “papás”: «Balaaaaaa❤️»; «Quiii fofoooo»; «O mais fofo e protetor da minha baby 😍❤️»; «The most beautiful couple»; «1 ano de muita loucura e amor principalmente 🤍🤍»; «Sem dúvida os melhores papás bichológicos do Bala, ele tem muita sorte»; «1 ano do cão “mais risonho” que já vi na vida ❤️».

O romance entre Madalena Aragão e o futebolista do Paris Saint-Germain começou no verão de 2024, mas a confirmação do namoro só aconteceu a 19 de setembro, quando o jogador partilhou uma fotografia dos dois, lado a lado, em Paris. No mesmo dia, Madalena fez uma story a assistir a um jogo de futebol do namorado, e a partir daí as partilhas públicas nas redes sociais entre ambos tornaram-se regulares, mostrando o crescimento da relação.

Para além de Lisboa, Madalena divide o seu tempo entre Paris e a capital portuguesa, deslocando-se frequentemente à cidade francesa para estar com o namorado. Para uma melhor adaptação à vida em França, a atriz frequenta aulas de francês, demonstrando empenho em integrar-se e em acompanhar de perto a carreira internacional do companheiro.

Entre amor, dedicação aos animais e viagens entre países, Madalena Aragão mostra que conseguiu conciliar a vida pessoal, a paixão pelos animais e a relação com o namorado, partilhando com os seguidores momentos de ternura, cumplicidade e alegria familiar.