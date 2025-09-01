A Fazenda

João Neves faz feito histórico em jogo de futebol e Madalena Aragão reage com mensagem enigmática

  • Hoje às 11:22
João Neves faz feito histórico em jogo de futebol e Madalena Aragão reage com mensagem enigmática

João Neves voltou a brilhar em campo e não foi apenas pelos golos que chamou a atenção. Nas redes sociais, uma reação especial deu que falar: a namorada do craque, Madalena Aragão.

Madalena Aragão reage com ternura a novo feito de João Neves no futebol.

João Neves voltou a brilhar dentro de campo e, como já é habitual, partilhou o momento com os seguidores no Instagram. O jogador publicou uma fotografia após a partida, onde foi uma das figuras em destaque, e recebeu inúmeras mensagens de parabéns – mas houve uma que se destacou.

Madalena Aragão, atriz e namorada do futebolista, comentou a publicação com três emojis enigmáticos: uma bicicleta, um coração laranja e uma expressão facial sorridente. O gesto simples não passou despercebido aos fãs, que rapidamente associaram a reação à exibição do jogador, que terá feito um verdadeiro "hat-trick"em campo. Ou seja, marcou três golos.

Veja aqui a publicação.

 

Fonte: Instagram

Madalena Aragão completou recentemente 20 anos, no dia 25 de agosto e, além das inúmeras mensagens de carinho que recebeu, houve uma surpresa que deixou a atriz sem palavras. O presente veio, claro, de quem melhor a conhece, o namorado, João Neves, e foi descrito pela própria como «o melhor presente de sempre».

Nas redes sociais, a atriz partilhou fotos cheias de ternura, revelando que a família está agora maior: «Agora somos 4». Sem esconder a emoção, Madalena escreveu apenas: «O melhor presente de sempre.». O casal adotou agora mais um cão: Bonnie. Este golden retriever, junta-se a Bala, cadela da mesma raça da atriz de 20 anos.

 

Fonte: Instagram
Fonte: Instagram

Este presente especial surge numa fase em que a relação de Madalena Aragão e João Neves se aproxima do primeiro aniversário. O namoro começou no verão de 2024 e foi assumido publicamente em setembro. Desde então, a atriz divide-se entre Lisboa e Paris, onde acompanha de perto o percurso do médio do Paris Saint-Germain, também jogador da seleção nacional.

Entre viagens e carreiras exigentes, o casal tem conseguido manter uma vida partilhada de momentos únicos. Recentemente, desfrutaram de dias inesquecíveis em Bora Bora, onde chegaram a nadar com tubarões, uma experiência que João Neves fez questão de mostrar aos seguidores, provando a coragem (e sintonia) de ambos. Pouco depois, já em Paris, Madalena voltou a surpreender ao aparecer num jogo do PSG na companhia dos colegas da série «Morangos com Açúcar», Gonçalo Braga e Catarina de Carvalho, escrevendo apenas: «De retour à la maison ❤️💙».

Agora, com esta novo membro na família, Madalena e João mostram que há espaço para reforçar laços e criar novas memórias. E se dúvidas houvesse, as palavras da atriz resumem tudo: «O melhor presente de sempre».


O momento não passou despercebido ao painel do V+ Fama. Adriano Silva Martins, Isabel Figueira, António Leal e Silva e Cláudia Jacques não pouparam elogios: «É giro ver a família a crescer desta maneira (...) Eles fazem um casal muito bonito», disse Isabel Figueira, enquanto Cláudia Jacques acrescentou: «Acho imensa graça a este casal! São tão fofinhos».
 

Veja a galeria que preparámos para si, em cima.

