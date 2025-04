Madalena Aragão anuncia grande novidade e fãs ficam rendidos: «O início de uma vida linda»

Aos 19 anos, Madalena Aragão vive uma fase particularmente feliz e marcante da sua vida. A jovem atriz portuguesa, que se destacou em produções como “Morangos com Açúcar” e integra atualmente o elenco da novela “A Fazenda”, da TVI, anunciou recentemente nas redes sociais a compra da sua primeira casa — um marco significativo alcançado com esforço e dedicação.​

Na publicação feita no Instagram, a atriz partilhou várias fotografias que ilustram este momento especial. Numa das imagens, vê-se a chave da nova casa; noutra, a atriz segura a chave com um sorriso radiante; e, na última, aparece acompanhada pelas irmãs, Maria e Mafalda, celebrando em família. Na legenda, escreveu:​

Que fase bonita 🤍 e que pessoas tão bonitas com quem posso partilhar não só esta conquista, fruto de muito trabalho, como tenho o prazer de partilhar a vida 🤍. E agora já posso dizer que a porta de minha casa está sempre aberta aos meus. Muito feliz".

A reação dos seguidores foi imediata e calorosa, com comentários como:​ «PARABÉNS ANJO 🤍»​, «O início de uma vida linda»​, «Aaaaa parabéns linda!!!», «Parabénsssss 🥹»​, «Orgulho»​, «GANDA LINDAAAA, parabéns parabéns parabéns»​.

Este novo capítulo na vida de Madalena Aragão coincide com uma fase de crescimento profissional e pessoal. Além do sucesso na televisão nacional, a atriz tem vindo a consolidar a sua carreira internacional, participando em projetos como a série “El Turco” e o filme “The Bayou”. No plano pessoal, mantém uma relação com João Neves, futebolista do Paris Saint-Germain, com quem divide o tempo entre Lisboa e Paris.​

A conquista da sua primeira casa aos 19 anos é mais uma prova da determinação e talento de Madalena Aragão, que continua a inspirar muitos jovens com o seu percurso.​

Veja as fotos da casa aqui:​