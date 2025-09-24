A Fazenda

Madalena Aragão apanhada de surpresa durante o jantar de gala com a equipa do PSG. O motivo está viral

  • Há 1h e 10min
Madalena Aragão apanhada de surpresa durante o jantar de gala com a equipa do PSG. O motivo está viral

Haverá algo mais por detrás deste «engano»?

Durante a gala «Paris For Good 2025», a 22 de setembro de 2025, junto da equipa do Paris Saint-Germain, destacou-se um pormenor que acabou por ser tema de debate nas redes sociais e no programa V+ Fama, transmitido na quarta-feira, 24 de setembro: o nome da atriz Madalena Aragão surgiu nas credenciais como «Madalena Aragão Neves». O detalhe levantou questões sobre a sua relação com João Neves, alimentando especulações em torno de um possível casamento e originando críticas à organização do evento.

No programa, o comentador António Leal e Silva defendeu que se tratou, muito provavelmente, de «uma gafe horrível», acrescentando que não acredita que Madalena Aragão e João Neves tenham casado ou que a atriz tenha passado a usar o apelido dele. Outros participantes lembraram que este tipo de erro já aconteceu com outras figuras em eventos internacionais. Já Isabel Figueira afirmou ter contactado uma fonte próxima da atriz, no sentido de esclarecer a situação.

Veja aqui o que aconteceu durante o jantar: 

O que se sabe sobre o casal e o contexto

Madalena Aragão, nascida em Cascais a 25 de agosto de 2005, é atriz portuguesa, tendo participado em novelas da TVI como A Teia, Quer o Destino, Para Sempre e A Fazenda, além de trabalhos em cinema e teatro. Em 2023, assumiu o protagonismo no reboot de Morangos com Açúcar e foi incluída na lista da Forbes Under 30 Portugal, reconhecida como uma das jovens criadoras de maior influência no país.

João Neves é jogador de futebol português, representa atualmente o Paris Saint-Germain e a seleção nacional, e foi nomeado também para a Bola de Ouro em 2025, alcançando o 19.º lugar na classificação.

O casal mantém uma relação há cerca de um ano e tem sido frequentemente visto em público e nas redes sociais, onde demonstram apoio mútuo, sobretudo nos momentos de destaque desportivo de João Neves. Na gala da Bola de Ouro, Madalena Aragão acompanhou o jogador, chamando a atenção pelo seu visual elegante e presença ao lado do namorado.

Importância do episódio e repercussões

O uso indevido do apelido “Neves” no nome de Madalena Aragão gerou críticas, por tocar em questões ligadas à identidade, ao respeito e à igualdade. Numa sociedade em que já não é automático que uma mulher adote o apelido do companheiro — sobretudo sem um casamento formal —, atribuir-lhe publicamente esse nome pode ser entendido como um retrocesso simbólico ou uma falha grave de protocolo.

Conheça todos os detalhes desta noite: 

A situação reacendeu ainda a curiosidade em torno do verdadeiro estatuto da relação entre os dois: casamento, união de facto ou apenas namoro. Até agora, não existe qualquer confirmação oficial de que tenham contraído matrimónio.

Independentemente do rótulo, atriz e jogador continuam a encantar os fãs. Veja algumas das melhores imagens do casal, nas galerias acima.

