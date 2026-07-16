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Madalena Aragão e João Neves chegam a casa após o Mundial. E a receção não podia ser mais inesperada

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 29min
Madalena Aragão e João Neves chegam a casa após o Mundial. E a receção não podia ser mais inesperada - TVI

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Madalena Aragão e João Neves continuam a afirmar-se como um dos casais jovens mais mediáticos do panorama nacional. Desde que assumiram publicamente a relação, em setembro de 2024, a atriz e o futebolista têm partilhado alguns momentos especiais do quotidiano, dividindo a sua vida entre Portugal e França.

Atualmente, o médio português vive em Paris, onde prossegue a carreira no futebol, enquanto Madalena Aragão mantém os seus compromissos profissionais em Lisboa. Ainda assim, a atriz acompanha frequentemente o namorado nas suas estadias em França e nas competições internacionais, mostrando que, apesar da distância, a relação continua a atravessar uma fase particularmente feliz.

Com o passar do tempo, João Neves foi-se aproximando cada vez mais da família de Madalena Aragão, criando uma ligação especial não só com os familiares da atriz, mas também com a sua cadela, uma golden retriever chamada Bala. E foi precisamente um momento protagonizado pelos dois, após o mundial que acabou por chamar a atenção dos seguidores nas redes sociais.

Através de uma publicação, Madalena partilhou uma fotografia ternurenta do jogador ao lado de Bala que os recebeu em casa em grande entusiasmo, e decidiu fazer uma divertida comparação com duas personagens icónicas da série «Game of Thrones». Na legenda, a atriz associou a imagem a John Snow e ao seu fiel companheiro, Ghost, estabelecendo um paralelismo que rapidamente conquistou os fãs.

A fotografia, que mostra a cumplicidade entre João Neves e a cadela da atriz, não passou despercebida e multiplicaram-se as reações nas redes sociais. Para muitos seguidores, o momento é mais uma prova da forte ligação existente entre o futebolista e o universo familiar de Madalena Aragão.

Entre viagens constantes entre Lisboa e Paris, projetos profissionais e momentos de descontração, Madalena Aragão e João Neves parecem estar a viver uma das fases mais felizes da relação, conquistando cada vez mais a simpatia dos fãs com a naturalidade e cumplicidade que demonstram no dia a dia.

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