Madalena Aragão e João Neves dão que falar no estrangeiro e este é o motivo

Madalena Aragão e João Neves marcaram presença na prestigiada gala dos prémios UNFP — a cerimónia organizada pelo sindicato dos jogadores profissionais de futebol de França, que distingue os melhores atletas das principais competições do país — e não passaram despercebidos.

O evento decorreu no passado domingo, 12 de maio, e contou com a presença do jovem médio do Paris Saint-Germain, João Neves, que tem sido uma das grandes promessas do futebol europeu. Ao seu lado esteve a namorada, a atriz Madalena Aragão, que brilhou na passadeira vermelha.

Nas redes sociais, Madalena Aragão publicou duas fotografias onde surge elegante e sorridente ao lado do namorado, escrevendo apenas: «What a special night», numa descrição breve mas carregada de significado.

Rapidamente a publicação se encheu de comentários entusiasmados por parte dos fãs, que elogiaram a beleza e cumplicidade do casal:

«Os mais lindos», «Lindos», «Primeira», «Que casal» — são apenas alguns dos muitos elogios que encheram a caixa de comentários.

A cumplicidade e elegância do casal deram nas vistas em França e o momento foi amplamente destacado nas redes sociais, provando que Madalena Aragão e João Neves são muito mais do que um casal mediático — são também um exemplo de apoio mútuo e partilha, dentro e fora de portas.

Veja a partilha, aqui:

