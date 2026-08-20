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Madalena Aragão e João Neves vivem momento romântico e fotografia revela detalhe que não passa despercebido

  • TVI Novelas
  • Há 58 min
Madalena Aragão e João Neves vivem momento romântico e fotografia revela detalhe que não passa despercebido - TVI

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João Neves e Madalena Aragão voltaram a surpreender os seguidores com uma partilha muito especial. O futebolista do Paris Saint-Germain recorreu às redes sociais para assinalar uma data importante, dois anos de relação, e fê-lo através de fotografias que mostram vários momentos a dois. Entre viagens, passeios, momentos especiais e imagens com mais cumplicidade, as fotografias revelam a forte ligação que une o casal. 

A atriz de 20 anos começou por dizer nas stories do Instagram: "Os melhores dois anos da minha vida". Já o jogador de 21 anos publicou várias fotografias do casal na página oficial e Madalena Aragão aproveitou para deixar nos comentários a declaração que marca a relação dos dois com um detalhe especial: " 123 🧡🧡🧡", escreveu nos comentários.

A publicação surge numa altura em que João Neves e Madalena Aragão celebram mais um marco na relação, que se tornou pública ao longo do último ano e que continua a despertar a atenção dos fãs.

Dois anos de amor

Os primeiros rumores de romance entre os dois surgiram no verão de 2024. Na altura, ambos foram vistos juntos em diferentes ocasiões, desde momentos de lazer no Algarve até à presença da atriz em jogos do Benfica, clube onde João Neves ainda atuava.

Pouco tempo depois, Madalena Aragão mostrou-se a apoiar o médio na sua estreia pelo Paris Saint-Germain, alimentando ainda mais as especulações. A confirmação pública da relação acabaria por chegar semanas mais tarde, quando a atriz deixou uma mensagem especial ao futebolista nas redes sociais.

Desde então, o casal tem partilhado vários momentos da vida a dois, apesar de manter uma postura relativamente discreta.

O gesto que diz tudo sem palavras

Ao longo da relação, os seguidores também ficaram a conhecer um dos símbolos mais especiais do casal: o famoso gesto "1, 2, 3".

Madalena revelou no 'Cala-te Boca', da Mega Hits, o que significa o gesto a mostrar "1 2 3" com os dedos: "A minha mãe inventou que '1 2 3' significa I love you”. Basicamente, se estiveres lá longe, tipo a um quilómetro de mim, em vez de eu berrar 'amo-te' faço só assim:1 2 3 (com os dedos). Era uma cena da minha família, só da minha família. É meu, das minhas irmãs, da minha mãe e do meu pai", explicou.
 

A atriz revelou ainda que o jogador rapidamente se integrou na família e que passou a utilizar o mesmo sinal. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando João Neves marcou um golo pelo PSG e celebrou precisamente com o gesto "1, 2, 3".

Agora, com novas fotografias e mais uma data especial celebrada, João Neves e Madalena Aragão mostram que continuam a viver uma fase particularmente feliz da relação, rodeados de viagens, projetos e muito amor.

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