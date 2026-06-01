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Madalena Aragão em lágrimas com conquista histórica de João Neves: «Não te sei dizer o orgulho»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:57
Madalena Aragão em lágrimas com conquista histórica de João Neves: «Não te sei dizer o orgulho» - TVI

Um momento de grande emoção para ambos.

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Madalena Aragão acompanhou de perto a vitória do PSG sobre o Arsenal, na final da Liga dos Campeões, e acabou por não esconder as lágrimas nas stories quando o namorado, João Neves, se sagrou bicampeão europeu. A atriz esteve na Puskás Aréna, em Budapeste, e celebrou no relvado com o internacional português.

Uma noite de lágrimas e orgulho

Madalena emocionou-se com a conquista do PSG, que venceu o Arsenal por 4-3 nas grandes penalidades, após empate a uma bola no tempo regulamentar. Nas redes sociais, deixou uma mensagem cheia de orgulho ao companheiro: «Não te sei dizer o orgulho…» e recordou o percurso de João Neves desde que chegou a Paris.

Uma celebração muito pessoal

Na publicação, a atriz escreveu: «THE FIRST TIME WAS SO NICE, WE HAD TO DO IT TWICE (A PRIMEIRA VEZ FOI TÃO BOA QUE TIVEMOS DE REPETIR) 🏆». Depois, destacou a coincidência especial de a vitória surgir exatamente um ano depois da primeira conquista: «João, exatamente um ano depois de termos pela primeira vez a orelhuda na mão, aqui estamos nós!!»

Madalena sublinhou ainda o percurso exigente do médio português: «Depois de um jogo muito difícil, de uma época dura, nos quais deste absolutamente tudo de ti, como sempre!! Depois de muito sangue, suor e lágrimas, de lesões, de fases complicadas, e aqui estamos nós, onde sempre sonhamos!»

Orgulho e cumplicidade

A atriz confessou o orgulho que sente pelo namorado: «Não te sei dizer o orgulho que sinto por poder fazer parte disto tudo, de ter ver conquistar cada troféu, cada jogo, cada momento difícil, e tu sais por cima e com um sorriso na cara!»

E terminou com uma declaração de amor: «És a minha pessoa, amo-te para sempre 🧡 123___ 🧡 o meu coração está quentinho por ti meu bem 🧡».

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