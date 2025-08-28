Madalena Aragão fez anos e há uma nova foto com João Neves para celebrar

A atriz Madalena Aragão está de parabéns! A jovem estrela da ficção nacional completou hoje 20 anos e assinalou a data com uma publicação especial no Instagram.

Num carrossel de fotografias, Madalena Aragão mostrou vários registos da celebração, incluindo momentos ternos ao lado do namorado, o jogador de futebol João Neves, 20 anos, que atualmente joga pelo Paris Saint-Germain.

Veja a publicação original, em baixo.

Na legenda, a atriz deixou uma mensagem de gratidão: “20 🐣🌼 muito obrigada a todos os que tiraram um tempinho para me desejar os parabéns 🍰 que ano tão bom 💛”, escreveu.

A publicação rapidamente se encheu de comentários de fãs e amigos, que fizeram questão de deixar votos de felicidades à atriz, reforçando o carinho que o público tem acompanhado ao longo da sua carreira.

Recorde-se que recentemente João Neves e Madalena Aragão desfrutaram de uns dias de descanso num cenário paradisíaco em Bora Bora. Mas longe de se limitarem a relaxar, o casal transformou as férias numa verdadeira aventura. O internacional português e a atriz, que dá vida a Zuri em "A Fazenda", protagonizaram um momento ousado ao nadar com tubarões, uma experiência de cortar a respiração.

Veja aqui os últimos passos importantes da relação do casal do momento:

O jogador do PSG partilhou nas redes sociais imagens inéditas do mergulho. No vídeo, vê-se o casal a nadar muito perto destes impressionantes animais marinhos, numa prova de coragem que deixou os seguidores surpreendidos e rendidos à sua coragem.