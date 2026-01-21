Madalena Aragão regressa a Portugal para uma noite histórica

A vitória do Sporting sobre o atual campeão europeu, o PSG, continua a dar que falar, mas quem também chamou todas as atenções foi a atriz Madalena Aragão, presente no estádio para apoiar a sua equipa favorita.

Apesar de o namorado, João Neves, não ter sido convocado, Madalena não quis perder a oportunidade de assistir a este momento histórico. O Sporting venceu por 2-1, com dois golos de Luis Suárez e o golo do PSG marcado pelo número 7, Khvicha Kvaratskhelia. A partida teve ainda o ingrediente especial de Nuno Mendes, ex-jogador do Sporting, a alinhar pelo PSG, enfrentando a sua antiga equipa.

A atriz mostrou-se emocionada e vibrante durante todo o jogo na companhia de duas amigas, celebrando cada golo e transmitindo a paixão pelo clube. A sua presença foi comentada por fãs nas redes sociais, destacando o entusiasmo e carinho com que acompanhou o Sporting, provando que o amor pelo futebol não conhece limites, mesmo quando se trata de um momento tão especial e competitivo.

Esta aparição de Madalena Aragão reforça a sua ligação com o clube e mostra que, fora dos ecrãs, continua a ser uma referência de elegância e autenticidade, unindo o mundo do entretenimento ao desporto.