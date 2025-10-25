A Fazenda

Madalena Aragão revela o segredo por detrás do festejo de João Neves em campo e é surpreendente

  • Há 1h e 33min
Um momento que deixou todos emocionados.

A atriz Madalena Aragão protagonizou um dos momentos mais divertidos na passada quinta-feira, 23 de outubro, durante a sua passagem pela rádio Mega Hits, onde participou na popular rubrica “Cala-te Boca”. O que a jovem artista não esperava era ser surpreendida com uma pergunta muito especial — e inusitada — do namorado, o futebolista João Neves.

Entre risos e boa disposição, Madalena respondeu às curiosidades dos apresentadores e dos ouvintes da estação, mas o verdadeiro momento de destaque surgiu quando recebeu a pergunta do jogador internacional português: qual era a parte do seu corpo “a que não dava tanta importância” até o conhecer?

Sem conter o riso, a atriz reagiu imediatamente: “Ele não fez isso!”, disse entre gargalhadas. Ainda assim, decidiu explicar a origem da história que deixou todos na rádio a rir às lágrimas.
Ok, eu vou explicar. Basicamente, houve uma vez que nós estávamos no aquário de Atlanta e o João, para brincar comigo, meteu-me o dedo dentro do umbigo… e cheirou! Disse que cheirava bué mal”, contou, divertida.

O episódio, que rapidamente se tornou num momento hilariante, levou a atriz a uma curiosa reflexão:
A partir daí percebi que tenho mesmo de limpar dentro do umbigo e de lavar no banho, não é só passar por água. Basicamente, o vosso umbigo cheira a porcaria — lavem-no!”, afirmou Madalena, entre risos, deixando os radialistas em lágrimas de tanto rir.

Durante a conversa, Madalena Aragão acabou por revelar também o significado especial do gesto “123”, que o namorado, João Neves, tem vindo a usar nas comemorações dos seus golos. Segundo a atriz, o símbolo nasceu dentro da sua própria família e carrega um valor muito pessoal.

Tudo começou na minha família. A minha mãe inventou que 123 significa ‘I love you’. Por exemplo, se estivermos longe um do outro, em vez de gritar ‘amo-te’, fazemos só o gesto com os dedos. A minha primeira tatuagem foi justamente o 123 — fiz eu, a minha mãe e a minha irmã”, explicou Madalena, emocionada.

A atriz contou ainda que, antes de conhecer João Neves, o gesto era algo reservado apenas ao seu círculo mais íntimo, uma espécie de código familiar de carinho e união.
Ele entrou na minha família como nunca ninguém tinha entrado. Ele e a minha irmã tornaram-se melhores amigos — até já falavam sem eu saber! Ainda nem namorávamos, só conversávamos, e a minha irmã já estava a trocar mensagens com ele. Às vezes íamos jantar os três, porque eu dizia: ‘Ai, não quero ir sozinha, ainda nos estamos a conhecer’. Ele é uma pessoa amorosa e foi adotado pela família de forma completamente natural”, revelou, com um sorriso.

Este momento descontraído revelou mais uma vez o lado genuíno e divertido de Madalena Aragão, bem como a cumplicidade que partilha com João Neves, um dos casais mais acarinhados do público português. Entre brincadeiras e revelações inesperadas, a atriz mostrou que sabe rir de si própria e transformar o quotidiano em histórias memoráveis.

