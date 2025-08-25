«Meu amor mais lindo». Madalena Aragão esteve em Paris em companhia especial. E não era João Neves.

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:23
«Meu amor mais lindo». Madalena Aragão esteve em Paris em companhia especial. E não era João Neves. - TVI

João Neves em campo, mas Madalena Aragão chamou a atenção nas bancadas por outro motivo

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Madalena Aragão voltou a partilhar imagens de um momento especial vivido em Paris. A atriz da TVI marcou presença no jogo do Paris Saint-Germain, mas não estava sozinha: na bancada, foi vista em companhia especial, ao lado dos amigos e colegas dos «Morangos com Açúcar», Gonçalo Braga e Catarina de Carvalho.

Na legenda das imagens, Madalena escreveu apenas: «De retour à la maison ❤️💙» (“de regresso a casa”, em português). Simples e emotiva, a partilha conquistou de imediato os seguidores, que não resistiram em deixar comentários. Gonçalo Braga cheio de orgulho: «meu amor mais lindo». Já uma seguidora acrescentou: «É impossível não gostar desta miúda lindaaaaaaa 🥰😘».

O momento foi recebido com surpresa pelos fãs, que esperavam ver apenas a atriz a apoiar o namorado, João Neves, dentro das quatro linhas. No entanto, Madalena mostrou que a amizade é parte essencial da sua vida. O jogador tamém é muito prómixo da familia da atriz, especialmente do seu sobrinho bebé:

Recorde-se que recentemente João Neves e Madalena Aragão desfrutaram de uns dias de descanso num cenário paradisíaco em Bora Bora. Mas longe de se limitarem a relaxar, o casal transformou as férias numa verdadeira aventura. O internacional português e a atriz, que dá vida a Zuri em «A Fazenda», protagonizaram um momento ousado ao nadar com tubarões, uma experiência de cortar a respiração.

Veja aqui os últimos passos importantes da relação do casal do momento: 

O jogador do PSG partilhou nas redes sociais imagens inéditas do mergulho. No vídeo, vê-se o casal a nadar muito perto destes impressionantes animais marinhos, numa prova de coragem que deixou os seguidores surpreendidos e rendidos à sua coragem

Veja também: 

Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante - Novelas - TVI

José Condessa abre o coração e deixa mensagem arrepiante: «Juntos sabemos que dá muito certo» - Novelas - TVI

Mais Vistos

Atriz de 42 anos morre após luta contra cancro e deixa legado marcante

Hoje
1

Exclusivo «A Fazenda»: Alba surpreende Esmeralda à saída do quarto de Miro

A Fazenda
Hoje
2

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

A Fazenda
seg, 18 ago
3

Vem aí a Fazenda: Sónia mentiu? Ary garante que tudo não passa de um esquema pago por Lukenia

A Fazenda
Hoje
4

Rita Pereira em partilha com o filho: «Juro que achei que ia ser um passeio tranquilinho»

Hoje
5

«Meu amor mais lindo». Madalena Aragão esteve em Paris em companhia especial. E não era João Neves.

Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Matilde Breyner: «Juro que o Tiago Felizardo e eu ainda somos casados»

Hoje

Atriz de 42 anos morre após luta contra cancro e deixa legado marcante

Hoje

«Amor maior»: Diogo Infante partilha momento raro e comove o país

A Fazenda
Hoje

Rosa Bela mostra-se com look "natural" e a internet reage

Hoje

Vem aí a Fazenda: Sónia mentiu? Ary garante que tudo não passa de um esquema pago por Lukenia

A Fazenda
Hoje

Viralizou: Esta é a foto de Ana Guiomar que está a dar que falar

Festa é Festa
Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN