Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:00
Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio - TVI

A viver entre Lisboa e Paris para acompanhar o namorado João Neves, jogador do PSG, Madalena Aragão partilhou um detalhe inédito da sua nova rotina: está a ter aulas de francês.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

  • Madalena Aragão revelou que está a aprender francês.

  • Atriz vive entre Lisboa e Paris, onde acompanha o namorado João Neves, jogador do PSG.

  • «Estou a tornar-me uma verdadeira parisiense», escreveu nas redes sociais.

Madalena Aragão está a viver uma fase marcada por mudanças e novos desafios. A atriz, que divide o seu tempo entre Lisboa e Paris, revelou nas redes sociais que começou a ter aulas de francês.

Num story divertido, mostrou-se a estudar e escreveu: «Estou a tornar-me uma verdadeira parisiense». A revelação apanhou muitos fãs de surpresa, que rapidamente associaram a decisão à relação com o namorado, João Neves, jogador do Paris Saint-Germain (PSG).

Além de apoiar João Neves nos jogos do PSG, a atriz tem aproveitado esta fase para explorar a vida parisiense, sendo agora o francês o próximo passo da sua adaptação à nova rotina.

Fonte: Instagram

Madalena Aragão completou recentemente 20 anos, no dia 25 de agosto e, além das inúmeras mensagens de carinho que recebeu, houve uma surpresa que deixou a atriz sem palavras. O presente veio, claro, de quem melhor a conhece, o namorado, João Neves, e foi descrito pela própria como «o melhor presente de sempre».

Nas redes sociais, a atriz partilhou fotos cheias de ternura, revelando que a família está agora maior: «Agora somos 4». Sem esconder a emoção, Madalena escreveu apenas: «O melhor presente de sempre.». O casal adotou agora mais um cão: Bonnie. Este golden retriever, junta-se a Bala, cadela da mesma raça da atriz de 20 anos.

 

Fonte: Instagram
Fonte: Instagram

Este presente especial surge numa fase em que a relação de Madalena Aragão e João Neves se aproxima do primeiro aniversário. O namoro começou no verão de 2024 e foi assumido publicamente em setembro. Desde então, a atriz divide-se entre Lisboa e Paris, onde acompanha de perto o percurso do médio do Paris Saint-Germain, também jogador da seleção nacional.

Entre viagens e carreiras exigentes, o casal tem conseguido manter uma vida partilhada de momentos únicos. Recentemente, desfrutaram de dias inesquecíveis em Bora Bora, onde chegaram a nadar com tubarões, uma experiência que João Neves fez questão de mostrar aos seguidores, provando a coragem (e sintonia) de ambos. Pouco depois, já em Paris, Madalena voltou a surpreender ao aparecer num jogo do PSG na companhia dos colegas da série «Morangos com Açúcar», Gonçalo Braga e Catarina de Carvalho, escrevendo apenas: «De retour à la maison ❤️💙».

Agora, com esta novo membro na família, Madalena e João mostram que há espaço para reforçar laços e criar novas memórias. E se dúvidas houvesse, as palavras da atriz resumem tudo: «O melhor presente de sempre».


O momento não passou despercebido ao painel do V+ Fama. Adriano Silva Martins, Isabel Figueira, António Leal e Silva e Cláudia Jacques não pouparam elogios: «É giro ver a família a crescer desta maneira (...) Eles fazem um casal muito bonito», disse Isabel Figueira, enquanto Cláudia Jacques acrescentou: «Acho imensa graça a este casal! São tão fofinhos».
 

Veja a galeria que preparámos para si, em cima, das mais recentes férias do casal.

Relacionados

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo invade a fábrica deixando Jorge paralisado e em choque

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

Vem aí em «A Protegida»: Relação de Aruna e Gonçalo chega ao fim. E, há uma ameaça

Queremos ficar longe de toxinas e agora só cozinhamos nesta air fryer com cesto em vidro

Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»

Mais Vistos

Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio

Hoje
1

«Sai da água, eles vão te comer…»: João Neves e Madalena Aragão acabam rodeados de tubarões

A Fazenda
ter, 29 jul
2

Exclusivo «A Fazenda»: Em cativeiro, Eva vive um tormento pelas mãos de Joel

A Fazenda
Hoje
3

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
qua, 17 set
4

O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa

Ontem
5

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota

A Protegida
Ontem

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

A Fazenda
Ontem

Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»

Ontem

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio

Hoje

O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa

Ontem

Amaciador de roupa: o erro comum que pode estragar as suas peças

Ontem

Poupe dinheiro! Aprenda a dica infalível para fazer a sua esfregona durar muito mais tempo

Ontem

“Sinta-se em casa”? Nem sempre! Eis as 11 coisas que nunca deve fazer quando visitar a casa de alguém

Ontem

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN