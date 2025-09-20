Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio

Madalena Aragão revelou que está a aprender francês.

Atriz vive entre Lisboa e Paris, onde acompanha o namorado João Neves, jogador do PSG.

«Estou a tornar-me uma verdadeira parisiense», escreveu nas redes sociais.

Madalena Aragão está a viver uma fase marcada por mudanças e novos desafios. A atriz, que divide o seu tempo entre Lisboa e Paris, revelou nas redes sociais que começou a ter aulas de francês.

Num story divertido, mostrou-se a estudar e escreveu: «Estou a tornar-me uma verdadeira parisiense». A revelação apanhou muitos fãs de surpresa, que rapidamente associaram a decisão à relação com o namorado, João Neves, jogador do Paris Saint-Germain (PSG).

Além de apoiar João Neves nos jogos do PSG, a atriz tem aproveitado esta fase para explorar a vida parisiense, sendo agora o francês o próximo passo da sua adaptação à nova rotina.

Madalena Aragão completou recentemente 20 anos, no dia 25 de agosto e, além das inúmeras mensagens de carinho que recebeu, houve uma surpresa que deixou a atriz sem palavras. O presente veio, claro, de quem melhor a conhece, o namorado, João Neves, e foi descrito pela própria como «o melhor presente de sempre».

Nas redes sociais, a atriz partilhou fotos cheias de ternura, revelando que a família está agora maior: «Agora somos 4». Sem esconder a emoção, Madalena escreveu apenas: «O melhor presente de sempre.». O casal adotou agora mais um cão: Bonnie. Este golden retriever, junta-se a Bala, cadela da mesma raça da atriz de 20 anos.





Este presente especial surge numa fase em que a relação de Madalena Aragão e João Neves se aproxima do primeiro aniversário. O namoro começou no verão de 2024 e foi assumido publicamente em setembro. Desde então, a atriz divide-se entre Lisboa e Paris, onde acompanha de perto o percurso do médio do Paris Saint-Germain, também jogador da seleção nacional.

Entre viagens e carreiras exigentes, o casal tem conseguido manter uma vida partilhada de momentos únicos. Recentemente, desfrutaram de dias inesquecíveis em Bora Bora, onde chegaram a nadar com tubarões, uma experiência que João Neves fez questão de mostrar aos seguidores, provando a coragem (e sintonia) de ambos. Pouco depois, já em Paris, Madalena voltou a surpreender ao aparecer num jogo do PSG na companhia dos colegas da série «Morangos com Açúcar», Gonçalo Braga e Catarina de Carvalho, escrevendo apenas: «De retour à la maison ❤️💙».

Agora, com esta novo membro na família, Madalena e João mostram que há espaço para reforçar laços e criar novas memórias. E se dúvidas houvesse, as palavras da atriz resumem tudo: «O melhor presente de sempre».



O momento não passou despercebido ao painel do V+ Fama. Adriano Silva Martins, Isabel Figueira, António Leal e Silva e Cláudia Jacques não pouparam elogios: «É giro ver a família a crescer desta maneira (...) Eles fazem um casal muito bonito», disse Isabel Figueira, enquanto Cláudia Jacques acrescentou: «Acho imensa graça a este casal! São tão fofinhos».



