Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

Madalena Aragão e João Neves , casal há cerca de um ano e meio, atraíram todas as atenções no tapete vermelho da gala da Bola de Ouro em Paris.

João Neves alcançou o 19.º lugar na Bola de Ouro e o 3.º lugar no Troféu Kopa , enquanto Madalena brilhou num vestido preto elegante.

A atriz tem acompanhado regularmente o namorado nos momentos importantes da carreira e demonstra orgulho nas redes sociais.

A gala da Bola de Ouro, realizada esta segunda-feira, 22 de setembro, destacou-se não só pelos prémios e homenagens, mas também pelo glamour no tapete vermelho. Em Paris, quem mais atraiu olhares foi Madalena Aragão, atriz que dá vida a Zuri na novela «A Fazenda» e o seu namorado e futebolista de renome João Neves. E jovem casal que tem conquistado cada vez mais admiradores dentro e fora do campo.

O casal chegou junto à cerimónia e não passou despercebido. Madalena Aragão destacou-se num vestido preto elegante, complementado por um cinto que acentuava a sua silhueta, enquanto João Neves, considerado um dos grandes talentos do futebol português, optou por um fato clássico que, segundo revelou ao 'Sport&Style', foi escolhido pela namorada. «Ballon D’or 2025 💛» foi a descrição que a atriz escreveu em conjunto com o seu namorado e os comentários foram milhares: «Os mais giros ❤️» comentou o seu melhor amigo Gonçalo Braga; «Seus lindos 😍»; «Lindos ❤️ Orgulho de vocês ❤️»; «Joao Neves the best futebol player 🙌😍» entre muitos outros.

João Neves estava nomeado para a Bola de Ouro, que distingue o melhor jogador do mundo, alcançando o 19.º lugar. No Troféu Kopa, destinado ao melhor jogador jovem, conquistou um impressionante 3.º lugar. Madalena Aragão tem acompanhado João Neves com regularidade, especialmente nos momentos mais importantes da sua carreira. Nas redes sociais, a atriz não esconde o orgulho pelo namorado, mantendo essa demonstração de afeto nesta ocasião.

No final da gala, houve ainda um gesto discreto mas revelador: João Neves tirou o casaco e colocou-o sobre os ombros de Madalena Aragão, num momento de ternura que passou quase despercebido entre as luzes e câmaras, mas que não deixou de mostrar a cumplicidade do casal.

Ora veja:

Não só a nível profissional, como também a familiar o casal está mais próximo do que nunca. Relembre-se deste video ternurento entre o futebolista e a sobrinha de Madalena Aragão.

Veja também:

Diogo Amaral desafia Jessica Athayde e acaba surpreendido: «Subestimei a minha Célia» - Novelas - TVI

Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura» - Novelas - TVI