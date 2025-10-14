A Fazenda

Últimos episódio «A Fazenda»: Zuri chora nos braços de Laura ao descobrir que é a sua mãe

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:28
Últimos episódio «A Fazenda»: Zuri chora nos braços de Laura ao descobrir que é a sua mãe - TVI

A jovem desaba em lágrimas e acaba por confessar tudo o que tem feito.

Em «A Fazenda», Laura (Leonor Seixas) admite a Zuri (Madalena Aragão) que estava metida no plano para apanhar Lukenia (Rita Cruz) por ela também a ter prejudicado muito, narrando que por causa dela, ela e Albano tiveram de fugir deixando a filha para trás, revelando-lhe agora ser mãe dela.

Laura diz a Zuri que ela e Albano nunca a puderam contactar para que Lukenia não descobrisse que eram pais dela e a usasse para os fazer voltar. Laura diz a Zuri que infelizmente Albano morreu, mas promete nunca mais a abandonar. Zuri chora nos braços de Laura.

 Zuri confessa a Laura nunca ter estado grávida de Talu (Evandro Gomes), tendo sido tudo uma artimanha de Lukenia para o afastar de Eva, de quem ele continua a gostar. Laura diz a Zuri que tem de contar a verdade a Talu, dizendo que só assim conseguirá ficar em paz.

De recordar que, magoada, Zuri tinha dito anteriormente odiar os pais:

