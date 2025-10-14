Últimos episódio «A Fazenda»: Zuri chora nos braços de Laura ao descobrir que é a sua mãe

Em «A Fazenda», Laura (Leonor Seixas) admite a Zuri (Madalena Aragão) que estava metida no plano para apanhar Lukenia (Rita Cruz) por ela também a ter prejudicado muito, narrando que por causa dela, ela e Albano tiveram de fugir deixando a filha para trás, revelando-lhe agora ser mãe dela.

Laura diz a Zuri que ela e Albano nunca a puderam contactar para que Lukenia não descobrisse que eram pais dela e a usasse para os fazer voltar. Laura diz a Zuri que infelizmente Albano morreu, mas promete nunca mais a abandonar. Zuri chora nos braços de Laura.

Zuri confessa a Laura nunca ter estado grávida de Talu (Evandro Gomes), tendo sido tudo uma artimanha de Lukenia para o afastar de Eva, de quem ele continua a gostar. Laura diz a Zuri que tem de contar a verdade a Talu, dizendo que só assim conseguirá ficar em paz.

