Vem aí «A Fazenda»: Joel preso e Gustavo silencia sobre noite da morte de Bianca

  • Hoje às 00:00
Tudo pode acontecer.

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) procura Zuri (Madalena Aragão) para lhe garantir que Talu (Evandro Gomes) foi sincero ao prometer não a abandonar, mesmo estando com Eva. Diz-lhe que pode regressar à lavra quando quiser, mas avisa-a de que Lukenia não é pessoa de confiança. Nesse momento, Lukenia entra no quarto furiosa e acusa Gaspar de tentar virar Zuri contra ela. A tensão é interrompida por Becas, que surge aflita a revelar que Joel foi preso.

Entretanto, Mafalda (Inês Aguiar) confronta Gustavo (Nuno Pardal) com a informação de que o carro de Miguel foi visto perto do escritório na noite da morte de Bianca. Gustavo recusa-se a falar sobre o assunto, deixando Mafalda ainda mais irritada por ele ter confidenciado com Leonor e não com ela. Revoltada, Mafalda sai disparada.

Veja aqui o momento em que Zuri foi fazer a ecografia acompanhada por Talu:

