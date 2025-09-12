Vem aí em «A Fazenda»: Eva mente a Zuri sobre Talu

Em «A Fazenda», Zuri (Madalena Aragão) acaba por admitir a Lukenia que foi falar com Eva (Margarida Corceiro) para lhe dizer que não lhe quer nenhum mal. Lukenia insiste com Zuri que vai ser com ela que Talu (Evandro Gomes) vai ficar bem, na sua terra e não em Lisboa. Zuri acata sem protestar, deixando Lukenia (Rita Cruz) confusa.

Eva conta a Mafalda (Inês Aguiar) que mentiu a Zuri sobre Talu, dizendo que foi por causa dos ciúmes deles que não ficaram juntos, não tendo querido dar parte fraca de o ter perdido por ela estar grávida. Mafalda diz à irmã haver problemas com Júlia.

Relembre o motivo de Talu ter deixado Eva: