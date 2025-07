Vem aí em «A Fazenda»: Zuri vai longe demais e quer matar Eva?

Em «A Fazenda», Zuri (Madalena Aragão) está muito preocupada com Talu (Evandro Gomes), mas Gaspar (Nuno Lopes) assegura-lhe que ele não corre perigo de vida. Zuri fica em fúria por Gaspar dizer-lhe que Eva (Margarida Corceiro) estava ali com Talu quando deflagrou o incêndio, saindo disparada a dizer querer que Eva morra.

Gaspar diz a Leonor (Dalila Carmo) ter ficado assustado com a violência com que Zuri falou de Eva, chegando ao ponto de dizer que queria que ela morresse. Gaspar diz que tanto Zuri como Lukenia (Rita Cruz) podem ter sido as causadoras daquele incêndio. Leonor refere que terão de esperar que Talu acorde para saberem a verdade.

Gaspar e Leonor concordam ser natural que Zuri veja Eva como uma ameaça por ela e Talu parecerem cada vez mais próximos, tendo de impedir que eles se reconciliem. Gaspar bate à porta do quarto de Zuri, não obtendo resposta.

Seria Zuri capaz de matar Eva?

Recorde-se que Zuri já provou estar disposta a muito para ficar com Talu: