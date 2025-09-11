Vem aí em «A Fazenda»: Afinal, Zuri está mesmo grávida?

Em «A Fazenda», Becas (Rita Loureiro) olha preocupada para Joel (João Jesus) a admitir que vai lutar para voltar para Eva (Margarida Corceiro), agora que Talu (Evandro Gomes) ficou fora de jogo. Lukenia (Rita Cruz) diz a Becas que devia ajudar Joel a ficar com Eva, referindo que com esforço as coisas se conseguem. Lukenia recebe uma mensagem que a deixa preocupada. Nadir (Sharam Diniz) entra sorrateira no gabinete onde estão as fichas dos pacientes. Está prestes a abrir a pasta de Zuri quando é surpreendida por Lukenia.
Lukenia esboça ar chocado por Nadir, Januário (Hoji Fortuna) e Ivandro (Vitor Hugo) insinuarem que a gravidez de Zuri é um engodo para fazer Talu casar-se com ela. Januário e Lukenia lutam pela pasta médica de Zuri, com Januário a conseguir ficar com ela
Todos ficam perplexos por Nadir confirmar na pasta de Zuri que esta está inequivocamente grávida, saindo frustrados. Lukenia suspira aliviada.
Recorde-se que Zuri quis acabar com a farsa: