A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri está a ser perseguida?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:36
Vem aí em «A Fazenda»: Zuri está a ser perseguida? - TVI

A jovem está prestes a contar a verdade, quando algo acontece.

Em «A Fazenda», Nadir (Sharam Diniz) diz a Zuri (Madalena Aragão) que felizmente o acidente dela não provocou sequelas e ela pode pensar em voltar a engravidar. Zuri fica muito tensa, com Nadir a pensar que ela ainda está traumatizada. Zuri não aguenta mais estar ali e sai discretamente.

Lukenia (Rita Cruz)queixa-se irritada a Talu (Evandro Gomes) de hoje Daniela (Soraia Tavares) e a família se mudarem lá para casa. Lukenia manipula Talu a dizer-lhe que ele tem de apoiar muito Zuri nesta fase por ela achar que falhou com ele ao perder o bebé. Talu sai disparado por Nadir lhe dizer que Zuri desapareceu do posto.

 Talu consola preocupado Zuri, asseverando-lhe que ela vai conseguir voltar a engravidar, não percebendo que Zuri lhe diga que Ndandalunda a vai castigar e impedir de ter mais filhos. Zuri está prestes a contar a verdade a Talu quando vê de novo a mulher a espreitar, já não o fazendo.

Recorde-se que Zuri tem andado de cabeça perdida:

