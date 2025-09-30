Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares), de mala feita, faz a derradeira tentativa com os pais para eles se mudarem com ela para a fazenda. Weza continua a recusar ir viver para a mesma casa de Lukenia (Rita Cruz). Laura entra e fica a ver as fotografias que tirou a Zuri (Madalena Aragão).
Weza (Cláudia Semedo) exprime a Ary (Isaac Alfaiate) a sua desilusão por Daniela estar a renegar a família por ter ficado rica. Laura entra à procura de Daniela por querer candidatar-se ao lugar de professora. Ary olha-a apreciador, Weza repara.
Daniela discute com Lukenia por ela querer pô-la num quarto pequeno, avisando-a que ela continua na sua mão por poder contar a Talu que Zuri nunca esteve grávida. Lukenia olha-a furiosa. Talu diz a Lukenia que Zuri não está bem, andando com visões.
Ary apresenta Laura, com Daniela a recusar de imediato que ela trabalhe na escola. Lukenia contraria Daniela, dizendo que o lugar de professora ainda está vago.
