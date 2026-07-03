Vem aí em «A Madrasta»: Laura ameaça revelar a verdade sobre a mãe de João Maria

Em «A Madrasta», Laura (Madalena Brandão) elogia o jantar de noivado organizado por Felícia (Isabel Abreu) e esta pergunta-lhe o que quer. Laura acha que deviam fazer as pazes, agora que o casamento está para breve. Felícia diz que no que depender dela, aquele casamento não acontece e vai descobrir que relação Francisca e Ricardo têm. Laura ameaça revelar a verdade sobre a mãe de João Maria (Ruben Simões) e Felícia fica em pânico.
Laura informa Francisca (Matilde Reymão) que já pôs Felícia no lugar dela. Francisca estranha, mas Laura diz ter os seus argumentos. Laura aconselha Francisca a não voltar a ver Ricardo, pois Felícia está desconfiada deles.
Recorde a chantagem de Felícia a Francisca: