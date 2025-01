Vem aí em «A Fazenda»: Leti é obrigada a abandonar Angola com urgência

Em «A Fazenda», Leti (Madalena Brandão) muda de ideias de se ir embora de Angola quando Daniela (Soraia Tavares) lhe conta que Nadir (Sharam Diniz) tem na sua posse um documento que prova que Júlia (Kelly Bailey) tem problemas mentais, decidindo que tem de a expor.

Esmeralda olha apreensiva para Leti a dizer-lhe que combinou com Daniela irem ao posto médico para meterem a mão no documento que Nadir tem que comprova os problemas mentais de Júlia.

Miro (Pedro Hossi) olha tenso para Esmeralda a dizer-lhe que houve uma mudança de planos de Leti.

Leti e Esmeralda encontram-se com Daniela, que assente ter conseguido arranjar as chaves do posto médico. Leti começa a procurar o documento de Júlia na secretária de Nadir. Ouvem um carro a chegar e entra o polícia com Alba, que as olha recriminadora.

Alba (São José Correia) diz ter chamado a polícia por ter visto Daniela a entrar no posto. Polícia diz a Leti que com aquilo ela vai mesmo presa por causa do que já andou a fazer antes. Miro entra e finge convencer o polícia a perdoá-las, com o polícia a impor, no entanto, que Leti abandone o país.

Relembre-se que Leti está a tentar tirar Lili a Júlia, custe o que custar: