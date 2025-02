Vem aí em «A Fazenda»: Leti está a um passo de perder tudo o que sempre quis

Em «A Fazenda», Leti (Madalena Brandão) acaba de falar com Vânia (Maya Booth), dizendo a Esmeralda (Julie Sergeant) que um tal de Fausto está interessado em comprar o o D-Lícia. Leti admite a Esmeralda não saber se está a tomar a decisão certa, mas Esmeralda insiste que ela devia pensar em dar uma volta à sua vida e vender o bar.

Leti e Esmeralda estão reunidas com Fausto, o possível comprador do D-Lícia, que lhes diz que já é proprietário de vários espaços de carácter alternativo. Miro (Pedro Hossi) entra muito tenso, dizendo a Leti para decidir o que quiser. Leti permanece hesitante em vender, mas Esmeralda insiste para ela pensar que pode investir em outro negócio com a venda do bar.

Recorde-se que foi Esmeralda que drogou Leti: