Vem aí em «A Fazenda»: Leti quer ver-se livre de Júlia

Em «A Fazenda», Esmeralda (Julie Sergeant) insiste com Leti (Madalena Brandão) que devia pensar na hipótese de se separar de Miro (Pedro Hossi), sendo mais que óbvio que ele a anda a trair com Alba (São José Correia). Leti recusa a dizer que isso seria um forte entrave a conseguir adotar uma criança. Esmeralda irrita-se a dizer a Leti que está a estragar a sua vida com Miro, saindo disparada.

Leti pede a Esmeralda que lhe tire as cartas, fazendo a pergunta de como se pode ver livre de Júlia (Kelly Bailey) para poder ficar com Lili (Laís da Veiga).

Recorde-se que Leti pôs na cabeça que quer adotar uma criança e que tem de ser Lili a todo o custo: