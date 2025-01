Vem aí em «A Fazenda»: Leti vai mudar de vida

Em «A Fazenda», Leti (Madalena Brandão) oferece um vestido a Esmeralda (Julie Sergeant) pela ajuda que lhe deu a reconquistar Miro (Pedro Hossi) e conta que decidiu retomar a sua carreira musical.

Leti está a cantar no bar com pouco jeito. Miro disfarça ter gostado muito, com Leti a dizer querer recuperar a sua carreira musical e esquecer os problemas que arranjou com Júlia (Kelly Bailey) e Lili (Laís da Veiga).

A empresária sorri feliz por Miro assentir ir ajudá-la a relançar a sua carreira musical, sugerindo darem um concerto no D.Lícia.

Mais tarde, Leti diz a Esmeralda que Miguel (Diogo Infante) pediu ajuda a Miro para que os testes de ADN não sejam alterados por Talu (Evandro Gomes), sendo por isso que ele vai para Angola.

Recorde o momento em que Leti apanhou Miro e Esmeralda a jantarem a sós: