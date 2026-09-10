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Mundo do desporto de luto. Futebolista morre aos 19 anos em trágico acidente

  • Há 2h e 18min
Mundo do desporto de luto. Futebolista morre aos 19 anos em trágico acidente - TVI
Imagem de morte e luto
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Tragédia no futebol feminino. Madalena Galego morre aos 19 anos, na sequência de um grave acidente

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O futebol feminino está de luto pela morte de Madalena Galego. A jovem futebolista tinha apenas 19 anos e morreu na sequência de um grave acidente de viação, a poucas semanas de celebrar o 20.º aniversário.

O acidente aconteceu na passada quinta-feira, 3 de setembro, em Évora. Madalena Galego sofreu ferimentos graves e foi transportada para o Hospital do Espírito Santo de Évora.

A jovem permaneceu internada durante quatro dias, sob cuidados intensivos, mas acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos.

Madalena Galego

Madalena Galego tinha acabado de iniciar uma nova etapa no seu percurso desportivo. A jovem tinha reforçado recentemente a equipa sénior feminina do Grupo União Sport, de Montemor-o-Novo.

A morte da futebolista deixou o clube e toda a comunidade desportiva em choque. Nas redes sociais, o Grupo União Sport partilhou uma sentida mensagem de homenagem à jovem jogadora.

«Hoje, o Grupo União Sport está de luto. Perdemos uma das nossas jogadoras da equipa sénior feminina, vítima de um acidente de viação. Faltam-nos as palavras para expressar a dor que sentimos», pode ler-se.

«À família, aos amigos e às suas companheiras de equipa, deixamos um abraço de profundo carinho e solidariedade. Serás sempre uma de nós. Descansa em paz.»

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