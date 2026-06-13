Últimos episódios «Amor à Prova»: Alice fica em choque ao descobrir possível relação entre Amália e Tomás

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) vê várias fotos suas com Nico (Salvador Biernat). Quando vê a selfie que Cris (José Condessa) tirou com a sua família, desaba a chorar.

Luz (Alexandra Lencastre) visita Alice e mostra-se assustada com a descoberta de que a mãe de Nico é afinal irmã de Tomás (João Jesus). Luz não quer piorar a situação de Alice, mas acha que Amália pode estar em casa de Tomás com segundas intenções, já que está a repetir um padrão. Luz desconfia que Amália (Ana Guiomar) e Tomás estejam envolvidos. Alice fica em choque.

Recorde-se que, para além de estarem envolvidos, eles são cúmplices: