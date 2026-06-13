Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Últimos episódios «Amor à Prova»: Alice fica em choque ao descobrir possível relação entre Amália e Tomás

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:43
Últimos episódios «Amor à Prova»: Alice fica em choque ao descobrir possível relação entre Amália e Tomás - TVI

O que fará Alice com esta informação?

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) vê várias fotos suas com Nico (Salvador Biernat). Quando vê a selfie que Cris (José Condessa) tirou com a sua família, desaba a chorar.

Luz (Alexandra Lencastre) visita Alice e mostra-se assustada com a descoberta de que a mãe de Nico é afinal irmã de Tomás (João Jesus). Luz não quer piorar a situação de Alice, mas acha que Amália pode estar em casa de Tomás com segundas intenções, já que está a repetir um padrão. Luz desconfia que Amália (Ana Guiomar) e Tomás estejam envolvidos. Alice fica em choque.

Recorde-se que, para além de estarem envolvidos, eles são cúmplices:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Medicamento desaparecido pode tramar Tomás

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Após rejeitar João, Vera prepara-se para uma conversa decisiva com Cris

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- David enfrenta Afonso e faz a tão temida pergunta: «Esse bebé que tu lhe tiraste é o Nico?»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Tomás é despedido

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Amália revela o seu pior lado a David?

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Nelson passou a noite com Luz

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice acaba a relação com Cris

Amor à Prova
qui, 11 jun
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Divorciada aos 41, esta atriz revela a vida de solteira com imagens escaldantes

Festa é Festa
ter, 7 abr
1

Vem aí em «Terra Forte»: Leumi apanha Maria de Fátima/ Carmen em flagrante?

Terra Forte
Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima foge com intenção de se tornar empregada dos Terra Forte

Terra Forte
qua, 20 mai
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália e Tomás envolvem-se

Amor à Prova
dom, 31 mai
4

Últimos episódios «Amor à Prova»: Alice fica em choque ao descobrir possível relação entre Amália e Tomás

Amor à Prova
Hoje
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera ameaça contar que é filha de Afonso

Amor à Prova
ter, 2 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Como nunca a vimos! Maria de Fátima vestida de empregada doméstica

ter, 9 jun

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor despede Tomás

Amor à Prova
ter, 9 jun

Reconhece esta silhueta sensual? É um dos nomes do momento na ficção portuguesa

A Protegida
dom, 7 jun

Há um detalhe na casa de David Carreira e Carolina Carvalho que os fãs não estão a deixar escapar

ter, 9 jun

Pierre Gasly, namorado de Kika Gomes, vive fase difícil: «Estou devastado, não há palavras para descrever a dor»

seg, 8 jun

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em alerta máximo com o aparecimento de Caio e a sua ligação a Maria de Fátima

Terra Forte
ter, 9 jun
FORA DO ECRÃ

É pai de uma das crianças mais faladas do país e as parecenças estão a deixar todos surpreendidos

Ontem

Lembra-se da Salomé de «Morangos com Açúcar»? Já tem mais de 40 anos e pode não reconhecê-la

Ontem

Foi Afonso, uma das personagens mais marcantes, de «Morangos com Açúcar». Veja como ele está diferente

qui, 11 jun

De férias num destino de sonho, Matilde Reymão mostra-se mais ousada do que nunca

A Madrasta
qui, 11 jun

É uma das mulheres mais desejadas do país e conquista fãs com fotografia escaldante

qui, 11 jun

Vítima de bullying, atriz dos Morangos com Açúcar faz revelações sobre a infância e carreira: «Comentários altamente preconceituosos»

qui, 11 jun
Mais Fora do Ecrã