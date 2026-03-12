Vem aí «Amor à Prova»: Luz e Alice discutem divórcio e futuro da família

Em «Amor à Prova», Luz (Alexandra Lencastre) visita Alice (Mafalda Marafusta) e pergunta se ela já contou a verdade a Nico (Salvador Biernat). Alice revela que decidiu esperar até ter mais certezas sobre o estado de saúde dele. Luz desabafa, confessando que foi duro receber um pedido de divórcio e, no mesmo dia, perder o papel de avó. Alice consola-a, assegurando que, independentemente de tudo, Luz será sempre avó de Nico.

A conversa muda de rumo quando Luz quer falar com Alice sobre o divórcio. Alice aconselha a mãe a aproveitar este momento para cultivar o amor próprio, transformando a dor numa oportunidade de crescimento pessoal.

Ao mesmo tempo, Luz percebe que as coisas entre Alice e Tomás (João Jesus) não estão a correr bem, mas acredita que ainda há tempo para resgatar o casamento. Alice mostra-se insegura e cheia de dúvidas sobre o futuro. A tensão aumenta quando Olga avisa que Nico está finalmente pronto para ir à clínica, sinalizando que decisões importantes se aproximam.

A família de Luz está por um fio: