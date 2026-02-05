Vem aí em «Amor à Prova»: Entre o medo e a verdade, Alice enfrenta horas decisivas

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) sente-se impotente por nem sequer poder estar com o filho. Luz (Alexandra Lencastre) está com ela e recorda um episódio em que também teve de deixar Alice sozinha, mas no fim acabou tudo bem. Luz pergunta-lhe se sempre vai contar a verdade a Nico (Salvador Biernat) e ela não sabe o que fazer. Alice tem medo que o transplante corra mal. Luz afirma que não seria justo isso acontecer.
Luz recebe uma sms de Ana (Leonor Oliveira) a dizer que está tudo bem e vai a caminho de casa. Alice gostava de saber se a inspeção à taqueria correu bem. Tomás aparece e diz que vão iniciar o transplante. Alice manda a mãe para casa e promete dar notícias. Luz deseja que tudo corra bem.