Amor à Prova

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 12min
Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice - TVI

Afonso fica em alerta máximo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Afonso confronta Alice (Mafalda Marafusta), querendo saber quem foi a mulher que visitou Nico (Salvador Biernat), mas Alice evita dar respostas diretas. Afonso começa a suspeitar que se trate da mãe de Cris (José Condessa), mas decide não revelar nada a Tomás (João Jesus), sobretudo porque a relação entre ambos já está fragilizada.

Consciente do trauma do filho por nunca ter tido um pai presente, Afonso (Guilherme Filipe) alerta Alice: sabe que Tomás não suportaria a situação se ela o deixasse sozinho com esse peso emocional.

Relembre-se deste momento tenso entre Sara e Alice: 

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Desconfiado do comportamento de Sara e Bruno, Cris exige explicações

Vem aí em «Terra Forte»: Sem misericórdia, Sammy age contra Maria de Fátima

Vem aí em «A Protegida»: Hector vitimiza-se e cria momento íntimo com Mariana

Amor à Prova

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: Melanie faz um ultimato a Bruno

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Luz desconfia de Simone: «Não sei se ela é sempre assim tão tensa…»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: David alerta Carlos: «Não me proves o contrário»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- David apanha Amália e Carlos em flagrante: «Estou a interromper?»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Amália avisa Carlos: «Ou somos aliados ou somos inimigos»

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy coloca Rosinha acima de tudo e faz proposta a Flor e António

Terra Forte
qui, 12 fev
1

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela

Terra Forte
ter, 10 fev
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
dom, 8 fev
4

«O início de algo maior»: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação emocionante sobre o futuro

Ontem
5

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

A Protegida
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Amor à Prova
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Terra Forte
Hoje

Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções

Ontem

Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor

Ontem

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

A Protegida
Ontem

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Fica a poucas horas de Portugal e tem calor o ano inteiro: «Uma ótima hipótese»

Hoje

Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor

Ontem

«O início de algo maior»: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação emocionante sobre o futuro

Ontem

Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções

Ontem

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

A Protegida
Ontem

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Ontem
Mais Fora do Ecrã