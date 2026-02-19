Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Em «Amor à Prova», Afonso confronta Alice (Mafalda Marafusta), querendo saber quem foi a mulher que visitou Nico (Salvador Biernat), mas Alice evita dar respostas diretas. Afonso começa a suspeitar que se trate da mãe de Cris (José Condessa), mas decide não revelar nada a Tomás (João Jesus), sobretudo porque a relação entre ambos já está fragilizada.

Consciente do trauma do filho por nunca ter tido um pai presente, Afonso (Guilherme Filipe) alerta Alice: sabe que Tomás não suportaria a situação se ela o deixasse sozinho com esse peso emocional.

Relembre-se deste momento tenso entre Sara e Alice: